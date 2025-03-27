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В РФПИ заявили о первой за три года деэскалации в украинском конфликте

Дмитриев: безопасность энергетики — первый шаг к решению конфликта на Украине
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Александр Вильф/РИА Новости

Соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики стало первым шагом к деэскалации украинского конфликта за три года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

«Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре — это главный результат. И, честно говоря, это хороший результат для Украины. Это хороший результат, я думаю, для России, это хороший результат для мира. Это первый этап деэскалации в последние три года», — отметил Дмитриев, комментируя итоги переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде 24 марта.

Он подчеркнул, что только через компромисс и дискуссии можно достичь реального прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По мнению Дмитриева, администрация американского президента Дональда Трампа на самом деле пытается найти пути выхода из этого кризиса.

26 марта в Минобороны России сообщили, что Киев уже не раз целенаправленно нарушил договоренности с Россией по 30-дневному прекращению ударов по объектам энергетики. По данным ведомства, только 25 и 26 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались три раза атаковать цели в Крыму, Брянской и Курской областях.

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доверия к Киеву нет.

Ранее в ООН заявили о желании Украины сорвать мирные договоренности.

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