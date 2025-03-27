В МИД России заявили об отсутствии доверия к Киеву

Захарова: Киев перевирает даже то, о чем договаривался со своими кураторами

Никакого доверия к Киеву нет, ведь там перевирают даже то, о чем договаривались со своими кураторами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Доверия к ним, конечно, нет никакого. Какое доверие, если они перевирают на ходу все, буквально все, даже то, о чем договаривались с теми, кто курирует их все эти годы», — отметила дипломат.

26 марта в ООН заявили о желании украинских властей сорвать мирные договоренности. Там указали на то, что Киев не соблюдает 30-дневное соглашение с РФ об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и продолжает атаковать. В ООН сделали вывод, что этими действиями власти Киева показали свою недоговороспособность.

В Минобороны РФ также сообщали, что Киев целенаправленно нарушает договоренности по прекращению ударов по объектам энергетики, которые были достигнуты на переговорах в Эр-Рияде 24 марта. По данным ведомства, только 25 и 26 марта ВСУ три раза пытались атаковать цели в Крыму, Брянской и Курской областях.

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