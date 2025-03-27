Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стармер назвал главный итог встречи «коалиции желающих» по Украине

Стармер счел главным итогом встречи по Украине число выступающих против РФ стран
close
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже назвал главным ее итогом число стран, выступающих «против России». Его слова приводит Sky News.

«Самым убедительным результатом встречи стало то, что так много стран выступают против [России] — как они уже более трех лет поддерживают Украину — и будут стоять в этот решающий момент столько, сколько им потребуется», — сказал Стармер.

Он также заявил стоящему рядом Владимиру Зеленскому, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы.

До этого Кир Стармер утверждал, что Россия якобы не является «серьезным игроком» за столом переговоров и посоветовал президенту Владимиру Путину продемонстрировать готовность к сотрудничеству.

«Теперь Путину нужно показать, что он готов сотрудничать», – указал Стармер.

Ранее премьер Британии дал совет Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами