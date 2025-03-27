Стармер назвал главный итог встречи «коалиции желающих» по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже назвал главным ее итогом число стран, выступающих «против России». Его слова приводит Sky News.

«Самым убедительным результатом встречи стало то, что так много стран выступают против [России] — как они уже более трех лет поддерживают Украину — и будут стоять в этот решающий момент столько, сколько им потребуется», — сказал Стармер.

Он также заявил стоящему рядом Владимиру Зеленскому, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы.

До этого Кир Стармер утверждал, что Россия якобы не является «серьезным игроком» за столом переговоров и посоветовал президенту Владимиру Путину продемонстрировать готовность к сотрудничеству.

«Теперь Путину нужно показать, что он готов сотрудничать», – указал Стармер.

Ранее премьер Британии дал совет Путину.