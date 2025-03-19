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В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации российских активов

Захарова назвала обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ маразмом
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обсуждение Великобританией и Европейским союзом конфискации замороженных активов России является маразмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки», — высказала мнение дипломат.

Захарова сыронизировала, что два «субъекта», не находящиеся друг с другом в отношениях, делят деньги третьего «субъекта», также не находящегося с ними в отношениях.

Представитель МИД РФ также напомнила, что в Великобритании пиратство всегда было легализованной практикой.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о способах изъятия замороженных активов российского Центробанка, чтобы увеличить расходы на оборону и оказать давление на Россию в преддверии мирных переговоров по Украине.

Ранее Трамп заявил, что США обсуждают разделение ряда активов с Россией и Украиной.

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