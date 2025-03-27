Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц предостерег от одной «большой ошибки» в отношении России

Канцлер Шольц заявил, что снятие санкций с России было бы большой ошибкой
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Уходящий с поста канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что отмена антироссийских санкций до установления прочного мира на Украине было бы большой ошибкой. Его слова передает газета The Guardian.

Шольц подчеркнул неизменную поддержку Украины и призвал Россию принять предложение о прекращении огня, которое лежит на столе переговоров.

Он раскритиковал Москву за то, что она выдвигает свои условия по установлению режима прекращения огня. Канцлер также предупредил, что снятие санкций с России на этом этапе «было бы серьезной ошибкой», и призвал к их сохранению и усилению.

«Нет смысла отменять санкции до того, как мир будет достигнут», – сказал Шольц.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, а лучший способ поддерживать Киев – оказывать давление на Москву.

Ранее Стармер назвал главный итог встречи «коалиции желающих» по Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами