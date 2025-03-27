Шольц предостерег от одной «большой ошибки» в отношении России

Канцлер Шольц заявил, что снятие санкций с России было бы большой ошибкой

Уходящий с поста канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что отмена антироссийских санкций до установления прочного мира на Украине было бы большой ошибкой. Его слова передает газета The Guardian.

Шольц подчеркнул неизменную поддержку Украины и призвал Россию принять предложение о прекращении огня, которое лежит на столе переговоров.

Он раскритиковал Москву за то, что она выдвигает свои условия по установлению режима прекращения огня. Канцлер также предупредил, что снятие санкций с России на этом этапе «было бы серьезной ошибкой», и призвал к их сохранению и усилению.

«Нет смысла отменять санкции до того, как мир будет достигнут», – сказал Шольц.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, а лучший способ поддерживать Киев – оказывать давление на Москву.

Ранее Стармер назвал главный итог встречи «коалиции желающих» по Украине.