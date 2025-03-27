Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский публично поспорил с замглавы своего офиса из-за миротворцев

Зеленский поспорил с заявлением замглавы своего офиса Жовквы о миротворцах
close
Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил с заявлением заместителя главы своего офиса Игоря Жовквы об иностранных контингентах в стране. Глава государства сделал это на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Reuters.

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается», — сказал украинский лидер на пресс-конференции.

Он заявил, что хотел бы знать, «что это за советник».

Накануне Жовка заявил, что Украине нужны не миротворцы, а иностранные военные, способные вести боевые действия. По его словам, Киев рассчитывает на иностранных военных, готовых «сражаться и обороняться».

26 марта агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе написало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами