Зеленский публично поспорил с замглавы своего офиса из-за миротворцев

Зеленский поспорил с заявлением замглавы своего офиса Жовквы о миротворцах

Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил с заявлением заместителя главы своего офиса Игоря Жовквы об иностранных контингентах в стране. Глава государства сделал это на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Reuters.

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается», — сказал украинский лидер на пресс-конференции.

Он заявил, что хотел бы знать, «что это за советник».

Накануне Жовка заявил, что Украине нужны не миротворцы, а иностранные военные, способные вести боевые действия. По его словам, Киев рассчитывает на иностранных военных, готовых «сражаться и обороняться».

26 марта агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе написало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину.