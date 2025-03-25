Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров высказался о планах ЕС отправить миротворцев на Украину

Лавров: желающие послать миротворцев на Украину — несостоятельные мечтатели
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Союзники Украины, желающие отправить туда миротворческие силы, — это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — сказал он.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

В свою очередь бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей.

Ранее в Кремле раскритиковали возможную отправку войск стран НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами