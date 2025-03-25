Лавров высказался о планах ЕС отправить миротворцев на Украину

Союзники Украины, желающие отправить туда миротворческие силы, — это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — сказал он.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

В свою очередь бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей.

Ранее в Кремле раскритиковали возможную отправку войск стран НАТО на Украину.