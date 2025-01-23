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Нарышкин назвал одну из самых перспективных транспортных артерий

Нарышкин: Севморпуть — одна из самых перспективных транспортных артерий в мире
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Павел Львов/РИА «Новости»

Северный морской путь — одна из самых перспективных транспортных артерий в мире, развитие которого оправдало себя полностью. Об этом ТАСС сказал председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Россия утвердилась в качестве великой арктической державы, а морской маршрут от Сахалина до Калининграда становится одной из самых перспективных транспортных артерий в мире», — считает Нарышкин.

Он также отметил, что наличие настолько уникального транспортного узла — огромное конкурентное преимущество России, и его развитие окупило себя в полной мере.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин пригласил партнеров развивать коридор «Север — Юг» и Севморпуть.

Он подчеркнул, что Россия вместе с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как МТК «Север — Юг» и Севморпуть.

Путин также заявлял, что Россия планирует реализовать масштабный план развития Севморпути. В рамках него пополнится ледокольный флот, в том числе судами на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запустят каботажные рейсы.

Ранее Путин объяснил преимущества от создания зерновой биржи БРИКС.

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