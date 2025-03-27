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В Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства

Миронов призвал лишить актера Депардье российского паспорта
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал лишить французского актера Жерара Депардье гражданства РФ. Слова депутата приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги на богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись», — сказал Миронов.

Утром 25 марта в парижском суде начался судебный процесс против Депардье по делу в сексуализированном насилии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы.

В прошлом апреле актер был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что он «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, но он сам отрицает все обвинения.

Ранее Депардье в суде заявил о своей русской натуре.

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