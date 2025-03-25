Стало известно возможное наказание Депардье по делу о домогательствах

BFMTV: Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до €75 тысяч

В Парижском суде начался судебный процесс против актера Жерара Депардье по делу в сексуализированном насилии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что актера обвиняют в насилии над двумя женщинами.

Телеканал подчеркивает, что Депардье грозит штраф до €75 тысяч.

До этого адвокат Депардье Жереми Ассу после первого дня слушаний заявил, что суд не выслушал многих свидетелей защиты.

В апреле 2024 года актер был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что он «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, но он сам отрицает все обвинения.

Ранее мошенники оформили два микрозайма на Депардье в России.