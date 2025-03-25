Депардье в Парижском суде заявил о своей русской натуре

Депардье на слушаниях по делу о домогательствах заявил о своей русской натуре

Французский актер Жерар Депардье заявил, что его поведение иногда воспринимается как «хамское», но отверг все обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал France24.

Депардье признал, что бывает несдержанным и допускает непристойные высказывания.

«Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства или вульгарности», — цитирует актера издание.

При этом он подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия и готов сотрудничать с правоохранительными органами.

Утром 25 марта в Парижском суде начался судебный процесс против Депардье по делу в сексуализированном насилии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы.

В прошлом апреле актер был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что он «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, но он сам отрицает все обвинения.

Ранее мошенники оформили два микрозайма на Жерара Депардье.