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Глава МИД Вьетнама приедет в Россию

Захарова сообщила, что глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон посетит РФ 1-4 апреля
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РИА Новости

Министр иностранных дел и вице-премьер правительства Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Россию с рабочим визитом, он пробудет в стране с 1 по 4 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По словам дипломата, глава МИД Вьетнама встретится на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты глав двух государств. Также министры рассмотрят основные международные региональные проблемы, уточнила Захарова.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин пригласил нового президента Вьетнама Лыонгу Кыонгу в Москву.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов пригласил инвесторов из Вьетнама в РФ, в том числе на предстоящие в 2025 году экономические форумы. Он подчеркнул, что правительство создает возможности для активной работы в России зарубежных компаний на взаимовыгодных условиях.

Ранее бывший кремлевский повар раскрыл секреты меню для гостей Путина.

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