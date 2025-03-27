Глава МИД Вьетнама приедет в Россию

Министр иностранных дел и вице-премьер правительства Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Россию с рабочим визитом, он пробудет в стране с 1 по 4 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По словам дипломата, глава МИД Вьетнама встретится на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты глав двух государств. Также министры рассмотрят основные международные региональные проблемы, уточнила Захарова.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин пригласил нового президента Вьетнама Лыонгу Кыонгу в Москву.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов пригласил инвесторов из Вьетнама в РФ, в том числе на предстоящие в 2025 году экономические форумы. Он подчеркнул, что правительство создает возможности для активной работы в России зарубежных компаний на взаимовыгодных условиях.

Ранее бывший кремлевский повар раскрыл секреты меню для гостей Путина.