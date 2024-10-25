Путин пригласил нового президента Вьетнама в Москву

Россия ждет с визитом президента Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Прошу вас передать самый теплый привет генсекретарю ЦК Компартии, президенту Вьетнама... Хочу еще раз подчеркнуть: мы ждем его с визитом в Россию», — сказал российский лидер на встрече с премьер-министром страны Фам Минь Чинем, которая прошла на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин попросил передать поздравления Лыонгу Кыонгу, который 21 октября был избран национальным собранием Вьетнама на пост президента Вьетнама.

Известно, что Кыонгу 67 лет, он начал служить в вооруженных силах страны в 1975 году. Он занимал должности политического комиссара, замначальника Главного управления армейского округа, а также был председателем Главного политического управления Вьетнама.

До этого вьетнамский политолог Занг Дин заявил, что направленная на повышение роли и положения развивающихся стран глобального Юга ориентация развития БРИКС соответствует интересам Ханоя. В случае вступления в организацию Вьетнам мог бы получить доступ к крупным источникам капитала и рынкам, участвуя в проектах и инициативах в экономической сфере, отметил эксперт.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.