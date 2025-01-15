Премьер-министр России пригласил в РФ вьетнамских инвесторов

Глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов пригласил инвесторов из Вьетнама в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство создает возможности для активной работы в России зарубежных компаний на взаимовыгодных условиях.

Мишустин также пригласил представителей Вьетнама на предстоящие в этом году Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический во Владивостоке.

Глава правительства отметил, что эти форумы являются точками притяжения для деловых сообществ из самых разных стран. Он выразил уверенность, что вьетнамские бизнесмены с интересом примут в них участие, расширив свои деловые контакты.

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры. В них принимают участие Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Также российский премьер планирует встретиться с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее Путин пригласил нового президента Вьетнама в Москву.