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Захарова объяснила, почему Россия ведет контакты с США

Захарова: РФ ведет контакты с США, потому что Украина запретила себе их вести
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия ведет контакты с США, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Москвой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия и ведет контакты с американскими представителями, потому что сам себе Зеленский переговоры с нашей страной запретил вести», - подчеркнула она.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что пока рано говорить о запуске диалога с США по стратегической стабильности.

Как отметил дипломат, отношения между РФ и США еще не претерпели каких-либо «глубоких изменений». До тех пор, пока этого не произойдет, Москва и Вашингтон не смогут начать диалог по стратегической стабильности.

Также заместитель министра назвал немыслимой ситуацию, при которой российские власти согласились бы пойти на какие-либо уступки Белому дому. Даже если в прошлом Москва могла принимать соответствующие решения, в текущей ситуации это не представляется возможным.

Ранее в США заявили, что Трамп считает Путина «умным, любезным и приятным другом».

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