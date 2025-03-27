В РФ оценили возможность запуска диалога с США по стратегической стабильности

МИД РФ: время для диалога с США по стратегической стабильности пока не наступило

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что пока рано говорить о запуске диалога с США по стратегической стабильности. Его слова передает ТАСС.

В четверг, 27 марта, дипломат выступил на международной конференции «Россия и Индия: в новой повестке двусторонних отношений». На мероприятии ему задали вопрос, намерены ли Москва и Вашингтон запустить диалог по стратегической стабильности.

«Об этом говорить преждевременно», — отметил Рябков.

Как он сказал, отношения между РФ и США еще не претерпели каких-либо «глубоких изменений». До тех пор, пока этого не произойдет, Москва и Вашингтон не смогут начать диалог по стратегической стабильности.

Также заместитель министра назвал немыслимой ситуацию, при которой российские власти согласились бы пойти на какие-либо уступки Белому дому. Даже если в прошлом Москва могла принимать соответствующие решения, в текущей ситуации это не представляется возможным.

26 марта газета The Washington Post сообщила, что американская администрация рассматривает российского лидера Владимира Путина как «умного и приятного друга». По словам журналистов, президент РФ вновь обрел статус одного из мировых лидеров, способного помочь обеспечить стабильность на Ближнем Востоке или стать партнером США по экспорту газа.

Ранее новый посол Москвы в Вашингтоне заявил об образовании «окна возможностей» в российско-американских отношениях.