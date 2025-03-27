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В России выступили против планов Франции построить базу ВМС на Майотте

Захарова: Россия против милитаризации территорий
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия выступает против необоснованной милитаризации любых территорий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, комментируя планы Франции построить новую военную базу на острове Майотта.

По ее словам, Россия воспринимает сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на Майотте как «рецидив неоколониальных инстинктов» Франции и очевидную демонстрацию нежелания республики уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, ее избирательного подхода к резолюциям Генеральной ассамблеи ООН.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в Кремле заявили, что слова Макрона о ядерном зонтике для Европы звучат весьма опасно.

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