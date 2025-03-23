Песков ответил на слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» для Европы звучат весьма опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы слышим заявления господина о ядерном зонтике для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно», — заявил он.

По словам Пескова, европейские лидеры вместо заинтересованности в мире показывают интерес к войне и милитаризации самих себя. Он подчеркнул, что остановить конфликт на Украине невозможно без искоренения первопричины.

5 марта Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Позже в МИД РФ сообщили, что Россия учтет в военном планировании заявления Макрона о «ядерном зонтике» Парижа над Европой. Это не укрепит безопасность Франции и ее союзников, подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперт оценил способность Франции раскрыть ядерный зонтик над всей Европой.