Российский посол заявил об окне возможностей для России и США

«Окно возможностей» появилось в российско-американских отношениях. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев по прилете в США, передает РИА Новости.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи, нормализовать работу дипмиссий. Соответствующая работа уже ведется, рассказал глава российской дипмиссии.

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное «окно возможностей», — сказал Дарчиев.

Александр Дарчиев был назначен на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года. До него российскую дипмиссию с 2017 по 2024 год возглавлял Анатолий Антонов. Летом 2024 года он вернулся в Россию. 10 октября Путин официально уволил дипломата с должности посла.

Главными задачами нового посла станет развитие отношений между РФ и США, а также отстаивание интересов Москвы за океаном.

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