В Госдуме сравнили Зеленского с Гитлером после признания в ненависти к русским

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с Life прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о ненависти к русским.

«Он стал живым назидательным примером эффективности работы западных технологий, опирающихся на гитлеровские нарративы по расчеловечиванию людей», — отметил парламентарий.

Он добавил, что высказывания Зеленского в очередной раз подтверждают необходимость дальнейшего проведения специальной военной операции с полной демилитаризацией и денацификацией Украины.

До этого Зеленский признался, что ненависть к русским заставляет его «держаться» во время конфликта на Украине. Он назвал президента РФ Владимира Путина «лжецом» и добавил, что никогда не признает российский статус Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на финансирование со стороны Европы, чтобы укрепить ВСУ. О чем еще говорил украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сделал признание о прекращении огня на Украине.