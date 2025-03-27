Киев становится главным «неудачником» в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Украина начинает выглядеть как единственный неудачник в мирных переговорах», — отметили журналисты.

По информации издания, некоторые аспекты переговоров вызывают у украинского лидера Владимира Зеленского сильное беспокойство. В том числе это касается попыток Вашингтона обсуждать с Москвой территориальные вопросы, не привлекая к этому процессу Киев.

24 марта в столице Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между российской и американской делегациями. Встреча длилась около 12 часов с учетом перерывов, при этом одной из основных тем обсуждения стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, представители Москвы и Вашингтона обменялись мнениями по вопросам прекращения огня и защиты объектов инфраструктуры.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров в Саудовской Аравии также обсуждали территориальные вопросы, связанные с конфликтом на Украине. В том числе речь шла о возможных линиях разграничения.

Ранее в офисе Зеленского сделали заявление по поводу территориальных уступок.