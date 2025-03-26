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В офисе Зеленского сделали заявление о территориальных уступках Украины

Замглавы офиса Зеленского Палиса: Киев не говорил с США об уступках территорий
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Киев и Вашингтон в рамках переговоров делегаций стран в Эр-Рияде не обсуждали вопрос о территориальных уступках Украины России. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, передает «Би-би-си».

«(Украина. – прим. ред.) продолжила технические консультации о всеобъемлющем прекращении огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде… Относительно «красных линий»: никаких разговоров о территориальных уступках», — подчеркнул он.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявлял, что потерянные Украиной и перешедшие под контроль России территории уже не вернутся Киеву.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

Ранее в Германии заявили, что Путин и Трамп обсудили «раздел Украины».

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