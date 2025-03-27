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В МИД России назвали одну из тем на повестке переговоров с США

Рябков: тема обмена заключенными является одним из пунктов повестки России и США
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вопрос обмена заключенными стоит на повестке дня России и США, стороны отрабатывают его по профильным каналам. Об этом журналистам заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Это один из пунктов той двусторонней повестки дня, которую мы продолжаем отрабатывать по профильным каналам», — сказал он.

В феврале спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявлял, что обмены заключенными укрепляют доверие между Россией и Соединенными Штатами.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали контакты РФ и США окном к новым возможностям.

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