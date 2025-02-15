Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф оценил результаты миссии по обмену заключенными

Уиткофф: обмены заключенными укрепляют доверие между Россией и США
close
Global Look Press

Обмены заключенными укрепляют доверие между Россией и Соединенными Штатами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«У нас был очень хороший неофициальный канал связи, он оказался очень надежным и чрезвычайно полезным. Я думаю, это привело к укреплению доверия между администрацией Трампа и президентом Путиным», — заявил Уиткофф.

По мнению прошедший обмен американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника может принести большие дивиденды в будущем при урегулировании вооруженного конфликта на Украине.

Также в Сан-Франциско суд официально закрыл дело против россиянина Александра Винника.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском аэропорту в день возвращения Винника задержали американца.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами