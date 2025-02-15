Уиткофф оценил результаты миссии по обмену заключенными

Обмены заключенными укрепляют доверие между Россией и Соединенными Штатами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«У нас был очень хороший неофициальный канал связи, он оказался очень надежным и чрезвычайно полезным. Я думаю, это привело к укреплению доверия между администрацией Трампа и президентом Путиным», — заявил Уиткофф.

По мнению прошедший обмен американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника может принести большие дивиденды в будущем при урегулировании вооруженного конфликта на Украине.

Также в Сан-Франциско суд официально закрыл дело против россиянина Александра Винника.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском аэропорту в день возвращения Винника задержали американца.