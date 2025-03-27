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В МИД России назвали контакты РФ и США окном к новым возможностям

Рябков: контакты России и США приоткрыли окно возможностей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пока рано строить далеко идущие прогнозы о перспективах отношений России и США, тем не менее контакты между двумя странами приоткрыли окно возможностей. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на конференции «Россия и Индия», передает РИА Новости.

«Это общение приоткрыло некое окно возможностей для того, чтобы перейти от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Российская Федерация никогда не уклонялась от диалога, в частности с Соединенными Штатами, хотя и не навязывалась на него. По словам Рябкова, России и США предстоит проделать большой путь для оздоровления отношений.

Замглавы МИД добавил, что это страны Европы глубоко погрузились в «антироссйский угар милитаризации» и продолжают оставаться в нем.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.

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