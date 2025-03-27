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Выпускника «Школы губернаторов» назначили врио главы Оренбургской области

Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу правительства Донецкой народной республики и выпускника «Школы губернаторов» Евгения Солнцева временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Документ опубликовали на сайте Кремля.

В документе отметили, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Сам Солнцев на встрече с Путиным заявил, что готов возглавить регион, и поблагодарил главу государства за такое предложение.

Евгений Солнцев является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Незадолго до этого сообщалось, что Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил о готовности приложить все усилия для работы на новом месте. Позже был опубликован указ о назначении Паслера врио губернатора Свердловской области.

Ранее Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области.

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