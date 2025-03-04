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Путин назначил выпускника школы губернаторов врио главы Новгородской области

Путин утвердил выпускника школы губернаторов Дронова врио главы Новгородской области
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Александр Дронов/VK

Президент России Владимир Путин принял решение назначить Александра Дронова врио губернатора Новгородской области.

Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Документ был подписан после поданного губернатором заявления об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже стало известно, что Никитин назначен замминистра транспорта России.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Его отставка с губернаторского поста, как ранее подчеркивалось, «не связана с дисциплинарными взысканиями» и оформлена в стандартном порядке.

Ранее программу «Время героев» назвали кадровой лестницей для патриотов России.

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