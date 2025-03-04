Путин назначил выпускника школы губернаторов врио главы Новгородской области

Президент России Владимир Путин принял решение назначить Александра Дронова врио губернатора Новгородской области.

Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Документ был подписан после поданного губернатором заявления об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже стало известно, что Никитин назначен замминистра транспорта России.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Его отставка с губернаторского поста, как ранее подчеркивалось, «не связана с дисциплинарными взысканиями» и оформлена в стандартном порядке.

Ранее программу «Время героев» назвали кадровой лестницей для патриотов России.