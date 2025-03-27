В МИД рассказали о сигналах США

Рябков: Россия никогда не уклонялась от контактов с Западом

Россия получает из Соединенных Штатов сигналы о взаимоуважительном диалоге, общение открыло окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков на конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», его слова приводит ТАСС.

«В наш адрес поступают сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу», — сказал он.

Рябков отметил, что российская сторона никогда не уклонялась от диалога, однако сегодня преждевременно строить далеко идущие прогнозы.

«Отношения с Соединенными Штатами и с Западом должны выстраиваться строго на основе взаимности, при уважении национальных интересов друг к другу», — указал замглавы российского МИД.

27 марта новый посол Москвы в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях появилось «окно возможностей». По его словам, в настоящее время страны пытаются восстановить двусторонние связи и нормализовать работу дипломатических представительств.

За три дня до этого в столице Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между представителями РФ и США, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Встреча длилась около 12 часов, а одной из главных тем обсуждения стало обеспечение безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Ранее американские журналисты сообщили, что администрация США считает президента РФ Владимира Путина «приятным другом».