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В России стартовал масштабный экологический проект

В 19 регионах России появятся комплексные объекты обращения с ТКО
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Денис Абрамов/РИА Новости

Правительство РФ выпустило распоряжение, направленное на ускорение процесса создания 36 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) почти в двух десятках регионов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

«В документе говорится о 19 субъектах, в которых построят 36 объектов ТКО общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн. При реализации проектов субъектами РФ, указанными в распоряжении, будет практически полностью обеспечено достижение показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», — рассказал гендиректор компании Денис Буцаев.

В список регионов, в которых до 2030 года планируется построить 36 объектов обращения с ТКО, вошли Алтайский, Приморский, Красноярский и Краснодарский края, Архангельская, Амурская, Курганская, Самарская, Оренбургская, Тверская, Ярославская и Калининградская области. Кроме того, объекты появятся в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской республике, а также в республике Алтай, Ингушетии, Калмыкии и Коми.

До этого сообщалось, что в России в сентябре вступят в силу новые требования к размещению и утилизации ТКО. А с 2030 года жители будут обязаны осуществлять раздельное накопление, если соответствующее решение примут в регионе их проживания. В этом случае контейнеры будут «индексироваться» по единым для всей страны цветам.

Помимо этого, планируется массово вводить в стране фандоматы — специальные устройства для приема бутылок и банок из полиэтилена и стекла в обмен на деньги.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют выделить 2,2 млрд рублей на экологические проекты.

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