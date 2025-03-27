Гуцул заявила о намерении Кишинева установить внешнее управление в Гагаузии

Гуцул: Кишинев хочет ввести режим ЧС и установить внешнее управление в Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что Кишинев собирается ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление.

По ее словам, молдавские власти готовы поставить над Гагаузией своего «ставленника» — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа, отметила она.

«Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию», — добавила Гуцул.

Она призвала депутатов Народного собрания Гагаузии «проявить твердость».

До этого она обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой надавить на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

По ее словам, ее задержали по «абсурдным и политически мотивированным обвинениям».

Гуцул подчеркнула, что ее задержание является лишь звеном в цепи масштабной кампании Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии и ее особого правового статуса.

Также адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам сообщила, что ее подопечную допросили в качестве подозреваемой.

Ранее депутат Калашников назвал задержание Гуцул необоснованной политической расправой.