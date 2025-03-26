Депутат назвал задержание Гуцул необоснованной политической расправой

Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул является необоснованной политической расправой. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его мнению, действия властей Молдовы могут быть расценены как политически мотивированные.

«Для меня очевидно, что это необоснованное задержание и политическая расправа», — заявил он.

По словам Калашникова, данный шаг со стороны руководства Молдовы демонстрирует отсутствие диалога с регионами. При этом депутат отметил, что подобные действия происходят на фоне поддержки со стороны Евросоюза. Также в качестве примера он привел недавние события в Румынии, где был арестован один из оппозиционных кандидатов.

При этом депутат подчеркнул, что президент Молдовы Майя Санду не просто боится и чувствует поддержку Евросоюза.

«Для нее это шанс последней надежды перед парламентскими выборами. Напомню, что правительство в Молдове формируется парламентом. Она вскочила на президентскую подножку благодаря фальсификациям, по сути, используя голоса граждан, якобы проживающих за рубежом. Я считаю, что ее недавние выборы были именно фальсификацией. У нее нет другого выбора, кроме как пойти во все тяжкие, арестовав Гуцул», — сказал Калашников.

По его мнению, задержание Гуцул стало очередным сигналом для Приднестровья о том, что сотрудничество с Молдовой невозможно.

«Это самый главный урок для приднестровцев: верить нельзя ни в чем и договариваться сегодня с Молдовой не приходится», — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что население Гагаузии ранее неоднократно выражало свою позицию относительно евроинтеграции.

«Если вы пойдете в Европу или в НАТО, то нам с вами не по пути», — цитирует он заявления местных жителей.

Говоря о возможной реакции международного сообщества, депутат предложил России активизировать усилия на дипломатическом уровне. По его мнению, следует созвать заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации. Также он считает необходимым привлечение Турции, которая имеет соглашения с Гагаузией, к обсуждению инцидента.