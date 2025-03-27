Шор жестко высказался о задержании Гуцул в Кишиневе

Молдавия «на коленке» придумала новое дело для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас для ее ареста, мы четко знаем, что применилась совсем беспредельная тактика. Они когда арестовали, у них в суде было ничего, никакого дела. Они просто в момент взяли и арестовали, потом на коленке придумывали новое дело, чтобы оправдать свои беспредельные действия», — высказал свою точку зрения Шор.

Он добавил, что против Гуцул уже более года велось дело по надуманным обвинениям. Несмотря на это, она не скрывалась и исправно являлась на все суды.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. У политика забрали паспорт при попытке пройти пограничный контроль, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны без объяснения причин.

Из аэропорта Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявили обвинение в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Главу Гагаузии допросили. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила, что Гуцул не считает себя виновной, обвинения против нее абсурдны.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.