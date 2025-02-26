В Кремле оценили соглашение Украины и США по редкоземельным металлам

Официальных заявлений по поводу соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по редкоземельным металлам пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пока каких-то официальных заявлений нет», — заявил он.

По его словам, российская сторона обладает данными о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон, где, по предварительным данным, может быть заключено соглашение. Он добавил, что информация, которая распространяется в СМИ, относительно соглашения мало соответствует действительности и на эти данные трудно ориентироваться.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает, что создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый оценил вред экологии Украины при добыче редкоземельных металлов.