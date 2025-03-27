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Зеленский пожаловался, что Украине мешают заявления Уиткоффа

Зеленский: Киеву мешают заявления Уиткоффа из-за кремлевских нарративов
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Carlos Barria/Reuters

Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский европейским вещателям, в том числе французскому телеканалу France 2.

«Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, заявления Уиткоффа «очень мешают» Украине, поскольку она «борется с Путиным». Публичные заявления спецпосланника США, считает украинский президент, могут ослабить давление Вашингтона на Москву.

27 марта Зеленский признал, что Россия соблюдает договоренности и не бьет по энергообъектам.

Украинский лидер подчеркнул, что ночью 26 марта не было атак на энергетику республики. Он добавил, что украинская сторона не отвечала по энергетическим объектам российской стороны.

Уиткофф заявлял, что статус регионов, которые вошли в состав РФ, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. Он отметил, что нельзя упускать из внимания референдумы, которые прошли на этих территориях. Кроме того, необходимо учитывать мнение жителей этих регионов, которые проголосовали за то, чтобы находиться под российским правом. При этом спецпосланник добавил, что важной частью переговоров является признание регионов международным сообществом, в том числе и Украиной.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.

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Переговоры о мире на Украине
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