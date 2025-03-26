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Лавров рассказал о переговорах России и США по «Северным потокам»

Лавров: Москва и Вашингтон обсуждают вопрос «Северных потоков»
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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу. Об этом дипломат сообщил в интервью Первому каналу.

Он выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа, отметив, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

Дипломат подчеркнул, что восстановление энергетической стабильности в Европе является общей целью для России и Соединенных Штатов.

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про Северные потоки», — указал Лавров.

До этого газета Bild писала, что контроль над газопроводом «Северный поток — 2» могут передать под управление США для возобновления поставок российского газа в Европу. Германия рассматривается как основной бенефициар подобной сделки, с потенциальной выгодой для производителей сельскохозяйственной техники и сырьевых компаний.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.

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