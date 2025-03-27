Стало известно, когда новый посол России вручит копии верительных грамот в Вашингтоне

Новый посол России в США Александр Дарчиев в четверг, 27 марта, согласно планам, вручит копии верительных грамот в Госдепартаменте, заявили в ведомстве. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что старший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Луис Боно в 14:15 (21:15 мск) будет присутствовать на неофициальном вручении Дарчиевым верительных грамот.

Накануне сообщалось, что Дарчиев прибыл в США.

Дарчиев был назначен на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года. До него российскую дипмиссию с 2017 по 2024 год возглавлял Анатолий Антонов. Летом 2024 года он вернулся в Россию. 10 октября Путин официально уволил дипломата с должности посла.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главными задачами нового посла Дарчиева станет развитие отношений РФ и США, а также отстаивание интересов Москвы за океаном.

До назначения на пост российского посла в Вашингтоне Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики МИД. В период с 2014 по 2021 год он был послом России в Канаде.

Ранее Путин назначил нового посла России в Эритрее.