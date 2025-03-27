Куйвашев освобожден с поста губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин уволил Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении говорится, что Куйвашев подал в отставку по собственному желанию. Он занимал пост губернатора Свердловской области с 29 мая 2012 года. Всего он трижды возглавлял регион.

Новым руководителем Свердловской области станет глава Оренбургской области Денис Паслер. Оренбургскую область он возглавляет с марта 2029 года.

Место Паслера во главе Оренбургской области займет председатель правительства Донецкой народной республики Евгений Солнцев.

6 марта Путин назначил Александра Дарчиева новым послом Российской Федерации в США. До него этот пост занимал Анатолий Антонов. Дарчиев уже возглавлял российское дипломатическое представительство, он был российским послом в Канаде с октября 2014 года по январь 2021 года.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.