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Куйвашев освобожден с поста губернатора Свердловской области

Путин освободил Куйвашева с поста губернатора Свердловской области
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин уволил Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении говорится, что Куйвашев подал в отставку по собственному желанию. Он занимал пост губернатора Свердловской области с 29 мая 2012 года. Всего он трижды возглавлял регион.

Новым руководителем Свердловской области станет глава Оренбургской области Денис Паслер. Оренбургскую область он возглавляет с марта 2029 года.

Место Паслера во главе Оренбургской области займет председатель правительства Донецкой народной республики Евгений Солнцев.

6 марта Путин назначил Александра Дарчиева новым послом Российской Федерации в США. До него этот пост занимал Анатолий Антонов. Дарчиев уже возглавлял российское дипломатическое представительство, он был российским послом в Канаде с октября 2014 года по январь 2021 года.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.

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