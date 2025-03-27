Украинский президент Владимир Зеленский пытается подорвать инициируемое Соединенными Штатами мирное урегулирование. Об этом депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил в интервью RT.

По его словам, шутовской подход президента Украины является очень дешевой попыткой саботировать мирный процесс и свалить его срыв на Россию. Зеленский понимает, что если глава Белого дома Дональд Трамп выяснит, куда ушли и как отмывались деньги американских налогоплательщиков, то украинскому лидеру наступит конец.

26 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский не представляет интересы огромной части населения.

В тот же день Зеленский, комментируя перепалку с Трампом в Овальном кабинете, заявил, что в том разговоре защищал достоинство Украины.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее американский полковник обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров.