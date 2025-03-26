Зеленский не верит в унизительный мир для Украины, но не исключил его полностью

Зеленский не верит в унизительный мир для Украины, однако и не исключает его

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Time.

«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнерами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет», — сказал украинский лидер.

Он также добавил, что это было бы предательством со стороны украинских партнеров. По словам президента Украины, шансы на это почти нулевые.

В этом же интервью Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование армии, поэтому ее «должны финансировать» Евросоюз и США. По словам украинского президента, войскам необходимы отдых, ротация, резервы, зарплаты. Президент добавил, в нынешних обстоятельствах он больше полагался бы на Европу.

23 марта этого года сообщалось, что власти Соединенных Штатов не ограничили поставки оружия Украине в рамках подготовки к заключению соглашения о перемирии. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, власти США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться. В статье говорится, что эта дата была выбрана из-за празднования Пасхи, как в западной, так и в православной церквях.

Ранее Зеленский призвал США «оставаться посередине» между Россией и Украиной.