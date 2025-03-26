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Американский полковник обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

Полковник Макгрегор: Зеленского надо отстранить от власти, с ним мира не достичь
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями подрывает все результаты, которые США достигли в заключении мирной сделки. Такое мнение высказал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube.

По его мнению, Зеленский буквально «плюнул в лицо» американского президента Дональда Трампа, который пытался ради него договориться с Россией о прекращении огня на Украине. Даже когда договоренность между странами была достигнута, украинский лидер сразу же ее нарушил, отметил Макгрегор.

По его словам, вряд ли можно достичь какого-то мира, пока Зеленский у власти, поэтому его нужно отстранить, либо США уйти из Украины», — сказал он.

Экс-полковник добавил, что Российская Федерация четко обозначила свое желание заключить мир, но политики в Великобритании и Франции пытаются затянуть конфликт, поддерживая Зеленского своими инициативами. Если Соединенные Штаты прекратят поддержку Украины, их усилия окажутся безуспешными, высказал мнение Макгрегор.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным. Позднее сам Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.

Ранее Зеленский призвал США «оставаться посередине» между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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