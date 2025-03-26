Макрон назвал условие снятия санкций с России

Макрон: санкции с России будут сняты при возврате к признанным границам Украины

Введенные против России санкции могут быть сняты только тогда, когда РФ вернется к «международно признанным границам Украины». Об этом на своей официальной странице в социальной сети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства отметил, что поддерживает предложенную президентом США Дональдом Трампом концепцию «мир через силу». Макрон подчеркнул, что эта концепция не предполагает снятия с России санкций.

Президент Франции назвал условием снятия действующих антироссийских ограничений возврат Москвы к «международно признанным границам Украины».

25 марта Трамп заявил, что администрация США изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену санкций на экспорт сельхозпродукции.

Соглашения, которые были достигнуты делегациями России и США в Эр-Рияде, включают Черноморскую инициативу (безопасность судоходства, запрет милитаризации гражданских судов, досмотры) и содействие США в доступе РФ к мировым рынкам сельхозпродукции через снижение страховых тарифов и открытие портов.

Условиями вступления в силу этого договора являются снятие санкций с Россельхозбанка и подключение к SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, судов, страховщиков, а также возобновление поставок сельхозтехники в РФ.

Ранее в Евросоюзе назвали условие отмены антироссийских санкций.