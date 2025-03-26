В минфине США рассказали, от чего зависит подключение РФ к SWIFT

Минфин США: подключение российских банков к SWIFT будет зависеть от действий РФ

Подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью Fox News.

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены», — сказал он, отметив, что президент США Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, «если это даст ему преимущество на переговорах».

Бессент не исключил смягчения и других рестрикций ради прогресса по мирному урегулированию.

По его словам, на повестке дня находятся все варианты.

26 марта председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT станет хорошим сигналом для отечественной банковской системы. При этом он считает, что эта технология уже устарела.

Ранее Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки.