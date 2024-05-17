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Путин объяснил, как правильно заниматься спортом

Путин заявил, что занятия спортом должны быть систематическими и в удовольствие

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что каждому человеку необходимо ежедневно заниматься спортом. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо стараться подбирать вид физической активности так, чтобы получать удовольствие от нагрузок.

«Нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту, выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий призвал отменить Fan ID.

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