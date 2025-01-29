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Ученые назвали способ совмещения карьеры и хобби

ORSC: интеграция профессионального роста в досуг повышает мотивацию работников
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Branislav Nenin/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Пердью и Университета Джорджии обнаружили, что совмещение хобби с профессиональным ростом повышает уверенность и компетентность при выполнении рабочих задач. Исследование опубликовано в научном журнале Organization Science (ORSC).

По словам авторов открытия, речь не идет о превращении отдыха в работу. Однако использование личных увлечений для развития навыков может принести пользу. Например, интерес к чтению бизнес-литературы может быть и хобби, и способом самосовершенствования.

Однако исследование выявило двоякий эффект. Для одних описанный подход делает досуг осмысленнее, а карьеру — успешнее. Но для тех, кто ценит границы между работой и личной жизнью, смешение сфер приводит к выгоранию.

«Это не универсальное решение. Ключ в адаптации стратегии к личным предпочтениям. Если вы сопротивляетесь — не насилуйте себя», — отметила соавтор исследования Кейт Зипей.

Ученые предлагают компаниям поощрять сотрудников в выборе обучающего досуга (курсы, подкасты, книги) и учитывать индивидуальные границы работников.

По словам специалистов, руководство организаций может создать среду, где развитие навыков становится частью культуры, а не принудительной обязанностью.

Ранее ученые назвали способ получать от работы больше удовольствия.

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