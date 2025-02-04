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В Германии заявили, что готовы рассмотреть вопрос размещения войск НАТО в Гренландии

Der Spiegel: Германия готова изучить вопрос отправки войск НАТО в Гренландию
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Правительство Германии готово изучить вопрос размещения войск Североатлантического альянса в Гренландии из-за интереса президента США Дональда Трампа к этому региону. Об этом пишет Der Spiegel.

«Своими претензиями на Гренландию Трамп встревожил европейцев, особенно Данию <…> Генерал ЕС поднял вопрос о возможности присутствия НАТО в Гренландии. По информации SPIEGEL, уходящее федеральное правительство открыто для этой идеи», — говорится в публикации.

Председатель комитета ЕС по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает идею постоянного присутствия НАТО в Гренландии правильной.

«Если у немецких вооруженных сил есть необходимый технический потенциал, они должны принимать в этом участие», — отметила она.

Политик добавила, что таяние льдов на фоне глобального потепления может дать возможность российским и китайским судам попадать в северную Атлантику, поэтому «присутствие НАТО там необходимо».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.

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