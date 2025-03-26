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Генсек НАТО допустил членство Украины в альянсе в долгосрочной перспективе

Рютте: Украина может стать членом НАТО в долгосрочной перспективе
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Global Look Press

Украина не получит членство в Североатлантическом альянсе по итогам мирных переговоров, однако это не означает, что она не сможет присоединиться к НАТО в будущем. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая в Школе экономики в Варшаве, пишет РИА Новости.

По его словам, на последнем саммите в Вашингтоне был подтвержден «необратимый путь» Украины в НАТО.

«Мы никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО в контексте мирных переговоров, но надо проводить разницу с будущим, с тем, что произойдет в долгосрочной перспективе», — сказал Рютте.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в возможном мирном соглашении.

Ранее генсек НАТО назвал Россию наиболее серьезной угрозой для альянса.

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