NS: Трамп едва может скрыть свое презрение к Зеленскому и Евросоюзу

Президент США Дональд Трамп «едва может скрыть» свое презрение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и к Евросоюзу. Об этом пишет британский журнал The New Statesman.

«Трамп, похоже, едва может скрыть свое презрение к Зеленскому, которого он назвал «диктатором», и к Европейскому союзу, который, как он настаивает, был «создан, чтобы обмануть США», — говорится в сообщении издания.

По оценке журнала, на фоне переговоров по Украине между Москвой и Вашингтоном маловероятно, что еще один пакет военной помощи будет принят конгрессом США, где республиканцы имеют большинство и в палате представителей, и в сенате.

26 марта Трамп заявлял, что Вашингтон делает большие успехи в переговорах с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине.

Во вторник Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Карасин раскрыл детали переговоров с США по Украине.