Карасин раскрыл детали переговоров с США по Украине

Карасин: на переговорах Россия пыталась донести до США ход своих мыслей, подходы

Россия в рамках переговоров с США в Саудовской Аравии стремилась донести до Вашингтона ход своих мыслей и философию, стороны обсуждали много международно-политических вопросов. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени», — подчеркнул он.

До этого сенатор сообщал, что делегация США внимательно слушала российскую делегацию в рамках переговоров в Саудовской Аравии по Украине.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.