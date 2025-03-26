В офисе Зеленского начали угрожать России на фоне отказа от ударов по энергообъектам

Киев ответит России в случае ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.

«В случае вражеского обстрела Украина в ответ будет атаковать те же самые объекты на территории России. В одностороннем порядке прекращать удары по врагу, тогда как его войска продолжают обстреливать Украину, Киев не планирует», — говорится в сообщении издания.

26 марта вице-премьер России Александр Новак заявил, что Украина продолжает удары по энергетической структуре РФ, несмотря на введенный мораторий.

Также он заявил, что газоизмерительная станция «Суджа» получила значительный ущерб после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее восстановление займет время.

Министерство обороны России сообщило, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде договоренностей между РФ и США по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 26 марта, также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают бить по энергообъектам России вопреки мораторию.

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась «побитая» украинская энергетика.