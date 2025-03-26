Новак: Украина продолжает атаки на энергообъекты РФ

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Украина продолжает удары по энергетической структуре РФ, несмотря на введенный мораторий. Его слова приводит ТАСС.

Также он заявил, что газоизмерительная станция «Суджа» получила значительный ущерб после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее восстановление займет время.

«Сейчас идет оценка этого ущерба. Понятно, что в случае восстановления потребуется достаточно большое количество времени», — уточнил он.

Министерство обороны России сообщило, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде договоренностей между РФ и США по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 26 марта, также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают бить по энергообъектам России вопреки мораторию.

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась «побитая» украинская энергетика.